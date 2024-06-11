M.C. Escher 80s〜90s ヴィンテージTシャツ　蛇

▼商品説明▼【表記】M【実寸】着丈約62cm身幅約51cm肩幅約45cm袖丈約21cm ▼カラー▼青 水色▼素材▼写真参照▼状態▼首元汚れあり出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが、多少の汚れや傷などがある場合がございます。発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為、小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。フォロー割やっているので、コメントお待ちしております！



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