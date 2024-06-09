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BEDWIN \u0026 THE HEART BREAKERS アノラック Tシャツ 3
商品番号 E40677596034
商品名

BEDWIN \u0026 THE HEART BREAKERS アノラック Tシャツ 3
ブランド名 ベドウィンアンドザハートブレイカーズ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールに割引き特典等明記しておりますので宜しければご覧ください。◇ブランド名BEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERS◇アイテム名アノラックTシャツ◇サイズ3◇着丈：69cm身幅：58cm肩幅：53cm袖丈：28cm　◇素材ポリエステル100％◇色ブルー◇仕様フロントハーフジップこちらの商品は新品未使用品で使用されたことがない状態です。ただし、保管中にわずかな傷や汚れが生じる可能性がございます。ご了承いただきたいのは、これらの状態が通常の保管に伴うものであり、品質や機能には一切影響を与えていない事や価格に反映されている事をご理解頂きご検討頂けますと幸いです。
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