off-white オフホワイト　インダストリアルベルト

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商品詳細
【off-whiteINDUSTRIALBELTFLUOYELLOW】2019年のoff-white青山店で購入しました。状態はバックルに小傷がある程度で、全体的に綺麗です。#offwhite#インダストリアルベルト#オフホワイト
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