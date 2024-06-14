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ほぼ日 手帳カバー（A6）赤革 しおり付き
商品番号 N54403473994
商品名

ほぼ日 手帳カバー（A6）赤革 しおり付き
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほぼ日手帳の手帳カバーですサイズはA6で小ぶり。手帳サイズで持ち歩くのにちょうどいい大きさです。赤革で上品な風合いです。ほとんど使用していません。可愛いしおり付きです。
http://narcologia.ru/goods/mythic502935.html
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