ほぼ日 手帳カバー（A6）赤革 しおり付き

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商品詳細
ほぼ日手帳の手帳カバーですサイズはA6で小ぶり。手帳サイズで持ち歩くのにちょうどいい大きさです。赤革で上品な風合いです。ほとんど使用していません。可愛いしおり付きです。
http://narcologia.ru/goods/mythic502935.html
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi22247.html
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