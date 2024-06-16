【新品】PORTER ポーター ラウンドファスナー　長財布　カレント　黒

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商品詳細
値下げしました。【新品】定価35,200円 PORTERポーターラウンドファスナー 長財布CURRENTカレントブラック 黒 レザー 052-02214商品番号0507-1514190ご覧いただきありがとうございます。保管品になります。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】商品名:長財布ブランドポーターカラー:ブラック付属品箱（一部割れあり）、保存袋【商品の状態】使用状況:新品です。写真を確認の上入札をお願いします。【サイズ】W200/H97/D23mm素人寸法になりますので多少の誤差はご了承下さい。返品はお受けできませんので写真を確認の上、入札をお願い致します。
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