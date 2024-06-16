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PIACENZA シルク/カシミヤ グレンチェック マフラー
商品番号 F92493951715
商品名

PIACENZA シルク/カシミヤ グレンチェック マフラー
ブランド名 ピアチェンツァ
特別価格 税込 5,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます●出品物●「ピアツェンツァシルク/カシミヤグレンチェックマフラー」※付属品無し●商品詳細●ブランド：PIACENZA（ピアツェンツァ）サイズ：幅32センチ、全長192センチ素材：絹51%、カシミヤ49%カラー:グレー系原産国：イタリアイタリアの王室御用達ブランドＰＩＡＣＥＮＺＡ（ピアチェンツァ）。そのカシミアアイテムは非常に評価が高いブランドです。こちらはシルクとカシミアの混合生地で、光沢と柔らかさ、さらには保温性を兼ね備えたマフラー。　シルクとカシミヤが入っているため上品なウール素材のコートとの相性がいいのに加え、グレンチェック柄のためコットンなどのいい意味で粗野な印象の素材とも相性よくコーディネートいただけます。使用は試着のみ。全体的にキレイな状態です。参考価格：24,200円（SHIPS取り扱い新品定価）
http://narcologia.ru/goods/voiceless475759.html
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