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【ホントの最終値下げ！】BOTTEGA VENETA 新品長財布
商品番号 B39532414064
商品名

【ホントの最終値下げ！】BOTTEGA VENETA 新品長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAVENETAカセットジップアラウンドウォレット年末にプレゼント用に買いましたが、お渡しできなかった為、出品します。大阪大丸で購入した完全新品未使用品です。定価：126,500円ぜひご相談ください！よろしくお願いします。•イントレチャートレザーのウォレット•カードスロット12個、札入れ2つ、ポケット2つ、ファスナー付きコインパース1つ•ファスナークロージャー素材：カーフスキン100%•ライニング：カーフレザー•色：パラキート•金具：シルバー仕上げ•高さ：11.4cm•幅：19cm•奥行き：2cm製造国：イタリア商品コード：649607VBWD23724カラー···グリーン財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/perpetual3046.html
http://narcologia.ru/goods/passionate61913.html
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