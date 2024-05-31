【国内セレクトショップ購入】CHROME HEARTS キャップ

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商品詳細
国内セレクトショップにて購入。定価65,000円程度。CHROMEHEARTSTRUCKERCAPCHSCROLLBANNERスクロールバナークロスボールトラッカーキャップです。フロントに刺繍によるスクロールバナー、バックにパッチによるスクロールバナーがあしらわれたトラッカーキャップ。クラウントップにはシルバー925製のクロスボールがあしらわれています。サイズは53cm~60cmのONESIZE展開。若干の使用感はあるかと思いますが、目立った傷や汚れもなくまだまだお使いいただけます。--------------------------------------------商品番号：men2958I管理コード：ITZZI1IYFIFS--------------------------------------------ブランド名：CHROMEHEARTS色：ブラック素材：コットンサイズ：ONESIZE--------------------------------------------高さ：約12cm頭周り：約cmつば：約7cm--------------------------------------------
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