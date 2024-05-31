シュプリーム アンダーカバー フェース Tシャツ ホワイト

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Supreme/UndercoverFaceTee\"White\"シュプリームアンダーカバーフェースTシャツ\"ホワイト\"今年の4月頃にsupremeの公式サイトで購入しました。すぐ完売した人気商品です。Lサイズをワンピ風に1度着用し洗濯済みです。綺麗な状態だと思いますが自宅保管であり一度着用しているため神経質な方は購入ご遠慮ください。また送料込みのため値下げ交渉はご遠慮ください。