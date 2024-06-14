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ホワイトハウスコックス ブライドルレザーL字ウォレット ネイビー
商品番号 X31898271276
商品名

ホワイトハウスコックス ブライドルレザーL字ウォレット ネイビー
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホワイトハウスコックスのブライドルレザーを使用したL字ウォレットです。カラーは定番のネイビー×ホワイトステッチのものです。ご存知のとおりホワイトハウスコックスは事業を終了してしまいましたので、気になっていた方いかがでしょうか？同素材、同配色のIDケースも出品しており、同時にご購入の場合、お値引きさせていただきますので、ご検討よろしくお願いいたします。
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