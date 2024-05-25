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DAIWA PIER39 TECH DRAWSTRING T-SHIRTS
商品番号 W93263408529
商品名

DAIWA PIER39 TECH DRAWSTRING T-SHIRTS
ブランド名 ダイワピアサーティンナイン
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DAIWAPIER39TECHDRAWSTRINGT-SHIRTS◾️カラー：ホワイト◾️サイズ：Ｌ└身幅65センチ└着丈73センチ└肩幅59センチ└袖丈25センチ◾️生地：ポリエステル100％用途に合わせて利用しようとM・Lの2サイズ購入したものの、Lサイズは1度着用して着る機会がないため出品致します。◾️商品説明ドライタッチなポリエステルスパン糸を表に、裏には伸縮性のあるポリエステル糸をプレーティングすることで目が詰まった、ハリ感のあるヘビーウェイトなTシャツ。裾にドローコードを取り付けたヘビーウェイトTシャツです。コットンライクな度詰めのしっかりした素材感のポリエステル糸を使用し編み立てているため、ハリがありながらも着心地の良い仕上がりとなっております。クラシックな表情もこのアイテムの特徴です。needlessupremesouth2west8beamsarc'teryxengineeredgarmentsマウンテンリサーチmountainresearch1LDKennoynonnativeスタイリスト私物YAECACOMOLIAURALEEGraphpaperteatoraalkphenixunuseddescendantwtapsssz700fillスタイリスト私物1LDK山口一郎三好良auraleeアンユーズドnewbalance993mfpensupremeYAECAdaiwapier39unusedアンユーズドjjjjound柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬※※追記※※9/16-18は私用のため梱包・郵送作業ができませんので、ご了承ください
http://narcologia.ru/goods/Addict255818.html
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