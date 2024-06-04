※値下※ON オン クラウドモンスター 26.0cm Cloudmonster

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ご覧いただきありがとうございます。+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+■商品説明ON（オン）Cloudmonster（クラウドモンスター）です。・サイズ：26.0cm・カラー：AllBlack■特徴昨年秋（2022年10月頃）に新品で購入しました。ジョギング用として数十kmほど使用しており、ヒール部分に破れ、ソール部分（特にかかと）に消耗があります。購入時の箱（写真１枚目）に入れて発送いたします。サイズや走行感の確認用としてもご利用いただけます。※ご注意※ヒール部分の破れ、ソール部分減り具合などの状態は必ず写真でご確認いただき、状態をご了承いただいた上でご検討をお願いいたします。※2023/8/13再値下げしました。恐らく最終になると思いますので、ご希望の方は早めにご購入、ご連絡ください。カラー...ブラックシーン...ランニング/ウォーキング/運動靴特徴/機能...厚底スニーカーシーン...ランニング/トレーニングメインカラー...ブラック