BVLGARI スクエアバックルベルト

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商品詳細
BVLGARIスクエアバックルベルトベルトは使用してボロボロになったので、社外の本革ベルトに交換していますバックル部のみBVLGARIになりますので、お安く出品しますバックルから最短穴76〜87㎝ですが、短く調整する事は可能ですベルトは交換出来るので、お気に入りのベルトに変えて使用する事も可能ですバックルサイズ:5×4㎝ベルト幅:3㎝
http://narcologia.ru/goods/hesitantly707784.html
http://narcologia.ru/goods/update588695.html
http://narcologia.ru/goods/Adder998875.html
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