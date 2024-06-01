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BVLGARI スクエアバックルベルト
商品番号 D63703125208
商品名

BVLGARI スクエアバックルベルト
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BVLGARIスクエアバックルベルトベルトは使用してボロボロになったので、社外の本革ベルトに交換していますバックル部のみBVLGARIになりますので、お安く出品しますバックルから最短穴76〜87㎝ですが、短く調整する事は可能ですベルトは交換出来るので、お気に入りのベルトに変えて使用する事も可能ですバックルサイズ:5×4㎝ベルト幅:3㎝
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