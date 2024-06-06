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REIGNING CHAMP×NEW ERA 59FIFTY
商品番号 F14429213972
商品名

REIGNING CHAMP×NEW ERA 59FIFTY
ブランド名 レイニングチャンプ
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイニングチャンプ×ニューエラ59FIFTYコラボキャップベイクルーズストアのみで販売された限定コラボキャップです。定価12100円サイズ　M72/1（59.6㎝）カラー　ネイビー新品未使用ですので是非ご検討ください。
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