REIGNING CHAMP×NEW ERA 59FIFTY

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商品詳細
レイニングチャンプ×ニューエラ59FIFTYコラボキャップベイクルーズストアのみで販売された限定コラボキャップです。定価12100円サイズ M72/1（59.6㎝）カラー ネイビー新品未使用ですので是非ご検討ください。
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