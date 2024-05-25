ナイキ マルチ ロゴ Tシャツ ハーフパンツ セットアップ　Mサイズ

新品未使用 タグ付 正規品ナイキマルチロゴTシャツMサイズハーフパンツMサイズセットアップ 【商品説明】肩、胸、胴がゆったりとフィットする軽量コットンTシャツ。柔らかくてシンプルなデザインで、リラックスタイムに最適です。胸に縦にプリントされた一連のロゴは、Nikeという会社とそれを象徴するマークの長年にわたる進化を表現しています。❣️XL.2XLサイズのセットアップも出品しております♪ご希望の方は、コメント宜しくお願い致します。【商品詳細】 Tシャツカラー ブラックサイズ M素材：コットン100%【SIZEINFO】M着丈68/胸囲104/裾幅52/肩幅44/袖丈23cmL：着丈70/胸囲108/裾幅54/肩幅45/袖丈24cmXL：着丈71/胸囲112/裾幅56/肩幅47/袖丈24cm2XL着丈73/胸囲118/裾幅58/肩幅49/袖丈24cm【商品説明】膝上丈で快適にフィットする軽量のフレンチテリーショートパンツ。柔らかくシンプルなデザインで、くつろぐ時に最適。NIKEロゴのタイムラインを左腿にプリントし、進化を表現している。【商品詳細】ハーフパンツカラー ブラックサイズ M素材：本体:綿80%,ポリエステル20%【サイズ詳細】M:ウエスト72cm/股上29cm/股下22cmL:ウエスト80cm/股上30cm/股下21cmXL:ウエスト82cm/股上30cm/股下22cm2XLウエスト85cm/股上31cm/股下23cmNIKEナイキスポーツウォーキングランニング観戦トレーニングトレーニングウェアダンスオシャレストリート3ストライプワンポイントシンプル、jordan、ジョーダンブランド ジャケット 長袖メンズウェアスポーツウェアスポーツ 運動 アウトドア キャンプ ランニングナイキスポーツウェア ランニングウェアエッセンシャル+ウーブンウィンドランナートレーニングデイリー上着通勤通学1



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