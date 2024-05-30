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エアジョーダン6ゲータレード
商品番号 A33180127104
商品名

エアジョーダン6ゲータレード
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 2,792 円
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商品詳細

シーン···バスケットボール長年履いてましたが、服装の系統が変わったので出品いたします。箱なしでソールも擦れありますのでお値段下げております29センチです付属品のシューレースストッパーの画像あげておりますノークレームノーリターンでお願いします。
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