【新品】ポールスミス レオパード ジップウォレット ブラック

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商品詳細
ポールスミスレオパードジップウォレットブラック新品未使用品、タグ付きです。未使用ですが展示品のため、多少の傷や汚れがございます。お札は折り畳んで収納できるタイプになります。シンプルなので男女問わずお使いいただけます★プレゼントにもおすすめです★即購入大歓迎です。★その他の財布類も出品してますので、下記よりぜひご覧ください♪↓↓#アイス_ブランド財布類★ポールスミスの商品はこちら♪↓↓#アイス_ポールスミス商品【仕様】ラウンドファスナー開閉小銭入れ×1カードポケット×1【サイズ】縦9cm横12cm厚さ1.5cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください【素材】牛革【カラー】ブラック【状態】新品未使用品、タグ付き※新品商品ですが自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください※展示品の皮革製品のため多少のキズ、汚れなどがございますPaulSmithポールスミスメンズレディースブランド長財布財布ジップウォレット札入れ銭入れコインケースパスケースカードケース定期入れギフトプレゼントクリスマスバレンタインデーホワイトデー母の日父の日入学祝い入社祝い新卒新学期
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