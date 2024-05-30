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カービング　ストラップ付き　長財布　本革
商品番号 B52516306702
商品名

カービング　ストラップ付き　長財布　本革
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 8,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

職人により彫刻されたハンドメイドカービングの長財布です。一点一点手作業で彫刻されたカービングのデザインが美しく、また留め具のコンチョが良いアクセントとなったお洒落なデザイン。レザーウォレットチェーン、ベルトストラップ付きでバイカーズにも大変人気のウォレットです。メンズ・レディース、男女兼用でお使いいただけます。【収納】カード×8札入れ×3小銭入れ×1【素材】牛革サイズ約20cm×10cm×3cmウォレットチェーン：金具部分含め約53cm※多少の誤差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/manufacture170441.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect894670.html
http://narcologia.ru/goods/influenza833093.html
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