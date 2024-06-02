■5351■レザーベルト■

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商品詳細
商品の状態 新品・未使用（試着のみ）5351プール・オム5351のレザーのデザインベルト WEBにて購入したもので定価は1万円以上したと記憶しております。 カラー：ホワイト長さ：97cm（バックル含まず）状態は、問題なく良好ですが、一度人の手に渡ったUSEDとしてご理解いただいた上での購入をお願い致します。気になる点がありましたら遠慮なく質問して下さい。#5351POURLESHOMMES#5351プール・オム#alfredoBANNISTER#アルフレッド・バニスター
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