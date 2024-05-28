SALE!⚫︎ロエベ⚫︎アナグラム刺繍 ⚫︎Tシャツ⚫︎黒⚫︎L

超美品⚫︎ロエベ⚫︎アナグラム刺繍⚫︎Tシャツ⚫︎黒⚫︎L【ブランド】LOEWE（ロエベ）【サイズ】L【実寸】着丈：74cm身幅：58cm肩幅：53cm【素材表記】コットン100%【カラー】ブラック【商品状態】 2度のみ使用しクリーニングにて仕上げ。誕生日プレゼントで友人からいただきましたが、体型に合わなかったのでなくなく手放します。現行でまだ販売されているモデルです。ロエベの希少なtシャツです。すり替え防止の為、返品不可。内容、写真をご確認、ご了承の上ご購入よろしくお願いいたします。



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