ウォレットチェーン　ウォレットロープ　レザー　革　本革　シルバー　財布

本革ウォレットロープになります！こちらの商品は表面が厚くプラチナの一種である白金でロジウムコーティングが施されているため高級感があります！(真鍮部分)激渋のウォレットロープになります。●サイズ／長さ：約70cm 幅：約1.2cm ●素材：本革 金属部分：ブラス※即購入はおやめください、コメント下さい！



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