新品 BRU NA BOINNE ブルーナボイン ウォレット 牛革 スモール

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BRUNABOINNEのカウレザーの財布。人気のスモールウォレット未使用品の新品での出品です。ワイルドでイレギュラーなシボが特徴のカウレザーはエンボス(型押し)とは違う1点毎の表情が魅力手間と時間を掛けたシュリンク加工により実現。本格的なピットタンニンなめしを経ているので使い込む事でしなやかさや艶が増していきます。コンパクトながら抜群の収納力L字ZIPのスモールサイズです。未使用品ですが購入後自宅保管になります。ご理解のある方よろしくお願いいたします。【サイズ】縦11cm/横9.5cm/厚み2cm【素材】牛革BRUNABOINNE(ブルーナボイン)、、、～ONAUNDEVELOPEDWAY,MOVEFORWARDWITHADESIRETOFIGHTBEDRESSEDIN\"THEONE\"～「いまだかって人のゆかぬ道を心猛く進む、この服を身にまとい」のテーマをもとに、糸や生地、ボタンなど素材一つ一つにこだわりながらも、遊び心にあふれ、身につけて楽しく、幸せになる洋服を提案。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革