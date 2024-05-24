新品 MUSCLE MILK マッスルミルク ボディビル Tシャツ 2XL

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希少・新品！！非売品、『MUSCLEMILK』のＴシャツです。■生地：コットン１００％。■サイズ：２ＸＬ。平置きで、着丈７７ｃｍ・身幅６４ｃｍ・肩幅６３ｃｍくらいになります（素人寸法なので多少の誤差ありますので、ご了承下さいませ）。新品になりますが、多少の汚れや擦れなど気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。気に入った方いかがでしょうか？