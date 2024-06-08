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クリーニング済み！【美品】 バーバリー ネクタイ チェック ホースロゴ
商品番号 H24545089247
商品名

クリーニング済み！【美品】 バーバリー ネクタイ チェック ホースロゴ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ブランドBurberrysバーバリーズ★色黄色×紺色イエロー　ネイビー結婚式成人式入園式入学式式典など様々なシーンで活躍しますもちろん普段遣いにもOKです！★剣先サイズ(cm)9.0★素材シルク100%★コンディション美品です。クリーニング、撥水加工済みですので到着後すぐにご使用いただけます。カラー···イエロー柄・デザイン···チェック、ノバチェック、ホースロゴ
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