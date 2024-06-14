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【L】スリップノット 2009 オールホープイズゴーン ヴィンテージTシャツ
商品番号 U33431859831
商品名

【L】スリップノット 2009 オールホープイズゴーン ヴィンテージTシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】タグ:ALSTYLE表記サイズ:L年代:2009年2009年に発売されたslipknotのAllHopeIsGoneのツアーの際に発売されたヴィンテージTシャツです。入手先はアメリカの古着屋です。状態はかなりフェードがきいていて、小さいホールがあり、非常に雰囲気があります。タグはついていますが、かなり縮んでいます。古いTシャツなので、その他状態は画像にてご確認ください。これから夏にかけてさらに重宝する一枚かと思います。#vintage#ヴィンテージTシャツ#Y2K#バンドTシャツ#slipknot#スリップノットカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/insignificant485282.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring523396.html
http://narcologia.ru/goods/encourage183672.html

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