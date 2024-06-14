シカゴ・ホワイトソックス　39THIRTY シティ・コネクト M-Lサイズ

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●フォルム：39THIRTY9FIFTYや9FORTYのようにサイズ調整のアジャスターは付いていませんがキャップの後ろ半分がゴムのように伸縮するようになっています。頭の形にぴったりとフィットしてくれますので着用時のシルエットがシャープでスッキリします。強風が吹いても飛ばされません。●サイズ：Medium-Large(57.7-60.6cm)●カラー ブラック●素材：ポリエステル製◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。\"ダメ元でとりあえず聞くだけ聞いてみよう\"というのもご遠慮ください。ヤンキース ドジャース パドレス ------★梱包/発送方法に関して★当商品はキャップの輸送過程での型崩れを極力防ぐため、長さ24cm/幅17cm/高さ7cmのゆうパケットプラス専用箱に梱包しお届けします。高さ約10～11cmのキャップを7cmの箱に収めることを予めご了承ください。+300円で高さ13cm箱を使用した宅急便orゆうパック発送に変更することも可能です。希望の場合、必ず【購入前に】コメント欄にてお申し付けください。