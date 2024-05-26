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極美品　ヒステリックグラマー　Tシャツ　ヒスガール　Lサイズ　ピンク系
商品番号 W55480634222
商品名

極美品　ヒステリックグラマー　Tシャツ　ヒスガール　Lサイズ　ピンク系
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#Verryの出品商品はこちら○アイテムHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーTシャツ　半袖　トップスヒスガール　ガールロゴ　Lサイズピンク系メンズ　レディース　ウィメンズ○サイズ表記サイズ:L肩幅　44cm身幅　50cm袖丈　23cm着丈　68cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れ等なく、まだまだ綺麗にご着用いただけます。○カラーピンク○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号04-23-8-1413222178ME15903589
http://narcologia.ru/goods/Stanford244473.html
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