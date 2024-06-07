off-white 半袖

値下げ交渉受け付けます！カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏使用感はあります。もう着用する機会がなくなったので出品しました！よろしくお願いいたします^_^



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