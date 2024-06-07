USA製 バットマン Tシャツ M

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商品詳細
白ボディのビンテージものは探すとなかなかないと思います。恐らく映画公開当時もの、80sか90sでしょうか。キラリと光る立体シンボルデザインがイケてます。古いものにしては使用感少なく目立つダメージもない、いい状態です。サイズ表記：M肩幅（肩から肩の直線距離）：42センチ身幅（脇の下から脇の下の直線距離）：47センチ着丈（背中側の襟下から裾まで）：70センチ検索用アメリカ製ビンテージヴィンテージアメカジ古着DCマーベルアメコミ映画ロゴマーク70s80s90sキャップダークナイトマイケル・キートンチャンピオンラッセルヘインズフルーツオブザルームヘルスニットエンジニアードガーメンツRRLパタゴニアノースフェイスリーバイスグレゴリーVANSカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···夏
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