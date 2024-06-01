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664 フェンディ ネクタイ レジメンタル
商品番号 U42281067278
商品名

664 フェンディ ネクタイ レジメンタル
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドFENDIフェンディ★色緑グリーン黄イエロー★剣先サイズ(cm)8.8★素材シルク100%★原産国イタリア★コンディション大剣にややテカリがあります。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。★おまとめ割引全体金額から下記のとおりお値引きします！購入前にあらかじめコメントでお知らせください！◆2本——7%◆3本——11%◆4本——15%他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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