イタリア製 HERMES エルメス 無地 Tシャツ 白 メンズ L

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商品詳細
購入希望の方は一度プロフィールをご覧になるようにお願いします。●ブランドHERMES正規店購入品●サイズ表記メンズL●実寸着丈66cm身幅49.5cm肩幅44cm袖丈25cm若干の誤差はご了承ください。●状態特筆する汚れ、ダメージ等御座いません。●管理：ask
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