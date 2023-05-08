美品 ルイヴィトン タイガ ジッピーウォレット ヴェルティカル 長財布 ブラック

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☆お値下げご希望の場合は、「フォロー」してから「ご希望価格コメント」ください。大幅なお値下げはできませんが、出来限りご相談させて頂きます♪◾️商品詳細◾️【ブランド】ルイヴィトン（LOUISVUITTON）【カラー】アルドワーズ（ブラック/黒）、金具：シルバー【仕様】札入れ1、小銭入れ1、カードポケット10、フラットポケット2【モデル】ジッピー・ウォレットヴェルティカル【モデル番号】M32822【参考定価】113,300円【付属品】箱、保存袋、冊子類 ※写真参照ください【サイズ】幅：約20.5cm 高さ：約10cm マチ：約2cm◾️商品状態◾️✔︎全体的に僅かな使用感程度で目立つダメージ無し◎✔︎外観、使用感僅かでとてもキレイ◎✔︎内部、目立つ汚れ、ダメージほとんどなしキレイ◎✔︎角スレ・形崩れほとんど無し◎✔︎色あせ・焼け・反りほとんど無し◎✔︎ベタつきなし、サラサラ◎✔︎小銭入れコインスレ僅かキレイ◎✔︎ファスナースムーズ開閉◎✔︎付属品いっぱいプレゼントにも◎その他画像でご確認ください。ご不明点、見づらい写真などあればお気軽にコメントでご指摘ください^^古物商許可証を有している所在のハッキリとしている買取店様より仕入れた商品です。すでにたくさんの方からご購入いただいており、クレームや偽物との報告も一切受けておりませんのでご安心くださいませ。※ご心配な方は、＋2500円で鑑定書付属可能です。 ご購入前にコメントでご相談ください。万が一偽物の場合は、全額返金致します。※評価前に正規店で鑑定をお願いします。店舗名とご担当者様情報が必要です。簡易リペア・メンテナンス・クリーニング済みで、とても綺麗の商品ですが、画像に写り込まない僅かな汚れや、擦れ、年式による劣化、素材臭等の匂いなどがある場合があります。ご理解をいただいたうえでのご購入をお願いいたします。他にも素敵な商品を取り揃えています #メルの商品棚 AA205