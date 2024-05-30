BALENCIAGA キャップ コットン BB ロゴ 刺繍

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商品詳細
サイズ：Lカラー：ブラック、素材 ：[表地]綿100％[裏地]綿100％生産国：イタリア仕様 ：マジックテープアジャスターBALENCIAGAのBBロゴバイザーキャップ。スタンダードなルックにツバのBBロゴがポイント。バックにはマジックテープアジャスターが付いているのでサイズ調整が出来ます。シンプルで上品なデザインでカジュアルスタイルにはもちろんワンランク上のラグジュアリーストリートコーデをお楽しみいただけます。数年前に渋谷西武にて購入いたしました。比較的綺麗な状態ですが日に焼けた部分もあり多少の使用感がありますので神経質な方はご遠慮ください。ワンシーズン使用いたしましたがファッションの趣味が変わりましたので出品いたします。#バレンシアガ#ファッション#ハイブランド#キャップ#帽子
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