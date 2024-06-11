ami paris ロゴキャップ

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amiのキャップです。ロゴが真ん中に刺繍された定番のキャップになります。2年前に購入。購入後一度だけ着用してクローゼットにて保管しておりました。カラーはブラックです。コレクション整理の為に出品致します。amiアミamiparisアミパリamialexandremattiussiアミアレクサンドルマテュッシ