彩弦堂ピックガード(YAMAHA BB4弦用) Purple ...

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光の当たる角度により濃淡が変化し、ワイルドさと高級感が同居しているジュエリーピックガードPurpleです✨❇️側面は表面の模様と綺麗にマッチさせるために、時間をかけ手作業でピカピカに磨いております！✅こちらの商品は、側面の角度を鋭くした特別仕様となっております❗️♪私が所有しているYAMAHABB734Aのピックガードからトリミングし製作いたしました♪♠︎スペック♠︎■ネジ穴 7個■厚み 約3ミリ■素材 アクリル※保護シートを貼り撮影✅純正ピックガードから型を取っておりますが、お手持ちの楽器と合わせた場合、加工が必要となることがあります。予めご了承ください❗️✅商品について、知って頂きたいポイントをプロフィール欄に記載しております。是非、ご覧ください。♣︎梱包方法♣︎クッション保護シート、エアークッションで包みネコポス発送用ダンボールでお送りいたします。☘️丁寧な作業、感染対策を心掛けております。カラフルで艶のある彩弦堂のピックガードを是非、お試しください❗#YAMAHABASS#ヤマハベース#ヤマハBB#YAMAHABB#ヤマハ#エレキベース#YAMAHABBピックガード#4弦ベース#ベースピックガード#Pickguard#YAMAHABB734A#YAMAHABB734AMTBL#YAMAHABB735ADCS