【新品未使用品】MBハイエンド・カスタムレザーウォレット

MBハイエンド・カスタムレザーウォレット(財布)ファッションインフルエンサーのMBさんのメルマガ会員限定商品です。高級レザー\u0026エクセラファスナーを使用した、MBハイエンド・カスタムレザーウォレットキャッシュレス時代対応でコンパクトながらコインケースもあり、取り外し可能で非常に理想的です。凄く魅力的で購入したのですがプレゼントで財布を頂いた為、出品致します。新品未使用品になります！色：ブラック（シボレザー）素材：レザーサイズ展開：フリーサイズサイズ(折りたたみ時)縦 13.5cm横 10cm厚さ 2.5cm※引き手及びスライダーの部分は外れる仕様となっております。未使用品になりますが開封はしてますのでご理解の程、宜しくお願いします。



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MBハイエンド・カスタムレザーウォレット 【数量は多】 11333円 www ...



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