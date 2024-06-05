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【新品未使用品】MBハイエンド・カスタムレザーウォレット
商品番号 J57537239189
商品名

【新品未使用品】MBハイエンド・カスタムレザーウォレット
ブランド名 エムビー
特別価格 税込 12,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MBハイエンド・カスタムレザーウォレット(財布)ファッションインフルエンサーのMBさんのメルマガ会員限定商品です。高級レザー\u0026エクセラファスナーを使用した、MBハイエンド・カスタムレザーウォレットキャッシュレス時代対応でコンパクトながらコインケースもあり、取り外し可能で非常に理想的です。凄く魅力的で購入したのですがプレゼントで財布を頂いた為、出品致します。新品未使用品になります！色：ブラック（シボレザー）素材：レザーサイズ展開：フリーサイズサイズ(折りたたみ時)縦　　13.5cm横　　10cm厚さ　2.5cm※引き手及びスライダーの部分は外れる仕様となっております。未使用品になりますが開封はしてますのでご理解の程、宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/procurement904733.html
http://narcologia.ru/goods/revamp668222.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis339544.html

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ファッションバイヤーオリジナルブランド【MB/エムビー】よりMB ...

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MBハイエンド・カスタムレザーウォレット | MB -there is a reason fo...

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MBハイエンド・カスタムレザーウォレット 【数量は多】 11333円 www ...

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