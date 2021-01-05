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ノースフェイス　ウルトラロー　スリッポン　ブラック　28cm
商品番号 N11049487065
商品名

ノースフェイス　ウルトラロー　スリッポン　ブラック　28cm
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノースフェイスのウルトラロー、お色はブラック、サイズは28cm、2回着用致しました。箱は捨ててしまったためごさいません。らくらくメルカリ便にて発送予定です。■ブランド：THENORTHFACEザノースフェイス■アイテム：スリッポン■スタイルNo：NF51803■商品名：ウルトラロー3■素材：アッパー：合成繊維ソール：ゴム底■重量：片足（28cm）約252g■商品特性1※こちらの商品は1cm刻みの展開となります。衝撃吸収性と安定性を両立する、エクストラフォームと、2層構造のEVAを組み合わせた、アフタースポーツシューズです。アウトソールには、室内使用時にラバー跡が付きにくいノンマーキングラバーとヴィブラムの組み合わせを採用。幅広のエラスティックバンドでフィット感が良く、アッパーはソフトなニット素材でソックスのような履き心地。コンパクトに持ち運びができるため、旅先やジムでの手軽なトレーニングシューズとして活躍します。メインカラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/approximate611720.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis822844.html
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