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商品詳細
他サイトでも出品しております。タイミングによっては売り切れの場合がございます。予めご了承ください。ワイルドスワンズの傑作BLISTER-Sです。サドルブラック、希少なスワンロゴ。大きな傷もなく綺麗にエイジングが進んでいます。現行よりも圧倒的に良質な素材の為、張りが強く未だに革鳴きします。使い勝手は...ですが、デザインが素晴らしいモデルです。ファスナー、ホック共に正常です。状態は画像にてご確認ください。付属品は、箱とスリッカーです。柄・デザイン···無地カラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/voiceless394559.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual905846.html
http://narcologia.ru/goods/assessor387803.html
WILDSWANS 希少 ブリスターS サドルブラック スワンロゴ-
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WILDSWANS 希少 ブリスターS サドルブラック スワンロゴ-
WILDSWANS 希少 ブリスターS サドルブラック スワンロゴ - 長財布
WILDSWANS 希少 ブリスターS サドルブラック スワンロゴ-
WILDSWANS 希少 ブリスターS サドルブラック スワンロゴ-
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ワイルドスワンズ ブリスターS-
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