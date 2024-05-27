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セディショナリーズTシャツ
商品番号 M93049537099
商品名

セディショナリーズTシャツ
ブランド名 セディショナリーズ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オークションで購入しました。購入後一度も着用してません。ダメージ見当たらず状態は美品です。ボディカラーはクリームっぽい色でヴィンテージ感があります。666で現在販売されてないカラーです。レアです。サイズL実寸着丈約68身幅約56肩幅約47即購入⭕️値下げ交渉⭕️#セディショナリーズ　#ピストルズ　#セクシーダイナマイトロンドン　#ヴィヴィアンウエストウッド#パンク#ロック
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