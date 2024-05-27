セディショナリーズTシャツ

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オークションで購入しました。購入後一度も着用してません。ダメージ見当たらず状態は美品です。ボディカラーはクリームっぽい色でヴィンテージ感があります。666で現在販売されてないカラーです。レアです。サイズL実寸着丈約68身幅約56肩幅約47即購入⭕️値下げ交渉⭕️#セディショナリーズ #ピストルズ #セクシーダイナマイトロンドン #ヴィヴィアンウエストウッド#パンク#ロック