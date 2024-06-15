◆◆商品紹介◆◆⭐️希少デザイン⭐️◉ドルチェ\u0026ガッパーナの革ベルト◉シンプルなデザインの大きなシルバーのバックルが目立ちます。バックル小傷はありますが鏡面仕上げで比較的キレイな状態です。◉レザー部分は使用感あり。若干の使用感ありますが致命的なダメージはありません。used品ですので、古着特有の匂いや使用感などありますのでご理解の程よろしくお願いします。【幅】約4センチ【長さ】約98センチバックル※最大穴でウエスト約84㎝となります。【縦】約8センチ【横】約7.5センチ※素人の平置き採寸ですので、多少の誤差はご理解ください。(USEDですのでこちらの気付かない汚れシミ等あるかも知れません。カメラの機種や撮影時の設定などで実物と色合いが異なる場合がありますご了承下さい)⚠️商品に不備やご不満がありましたら、返金保証させて頂きます。必ず評価前にご連絡下さい、ご対応させて頂きます。正当な理由で無い場合や受取評価後のご対応はできません。よろしくお願いします。⚠️簡易包装の発送になります。箱などの付属品はありません。本体のみのお渡しになりますカラー···ブラック素材···本革■他にもバッグや財布など沢山出品しています♫↓こちらから飛べるので是非見て行ってください↓#suivantメンズ



ドルチェ\u0026ガッパーナ レザーベルト 鏡面 デカバックル 希少 - ベルト



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