HYSTERIC GLAMOURキャップ

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HYSCOLLEGEPARTYptメッシュCAP。2017年に発売されたものです。ほとんど使用していないので美品だと思います。ZOZOで購入致しました。人気の高いデザインだったので、あまり売る気はないのですが似たようなのをたくさん所有しているため出品してみました。トラブルを避けるため、神経質な方はご遠慮下さい。