ポーター　ソーク　二つ折り財布　101-06054

ポーター ソークの二つ折り財布です。使わず1年くらい保管しておりました。箱、取扱説明書、商品タグ、不織布 が付属します。未使用なので大きなキズ汚れは無いと思いますが長期保管のなので気になる方はご遠慮お願いします。箱なしの場合お値引き致しますのでコメントお願いします。品番 101－06054ポーター porterソーク soak定価税込価格、￥286002003A/Wに発表し、多くのお客様にご支持をいただいている「SOAK」シリーズです。革の持ち味を活かした、財布・小物のシリーズです。袋状に縫った後にひっくり返し、ソフト感のあるデザインに仕上げました。他の革小物にはない雰囲気と、使い込むほどに味のでる革が特徴です。裏には豚革を使い、見えない部分に豚革を使用しているなど、細部にわたってこだわりのある商品にしました。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革カラー···ブラウン素材···本革



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