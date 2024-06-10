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【70s】ヴィンテージ　US空軍軍曹協会( AFSA ) 　ミリタリーキャップ
商品番号 L50151733917
商品名

【70s】ヴィンテージ　US空軍軍曹協会( AFSA ) 　ミリタリーキャップ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 7,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【70s】ヴィンテージ　US空軍軍曹協会(AFSA)　ミリタリーキャップ【生産国】記載なし【年代】1970＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約60cmツバ長：約9cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿空軍軍曹協会(AFSA)は、米国空軍の現役、退役軍人の非営利団体です。飾り紐にアーチロゴのワッペン。ツバの月桂樹刺繍もゴールドで良い感じです。スプーンビル、ロングビルタイプのツバが長い仕様でバッチ付。良い感じのフェード感もあり、ヴィンテージらしい雰囲気が良いです。＿COLOR＿＿＿ネイビー＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
http://narcologia.ru/goods/slide255787.html
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