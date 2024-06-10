他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【70s】ヴィンテージ US空軍軍曹協会(AFSA) ミリタリーキャップ【生産国】記載なし【年代】1970＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約60cmツバ長：約9cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿空軍軍曹協会(AFSA)は、米国空軍の現役、退役軍人の非営利団体です。飾り紐にアーチロゴのワッペン。ツバの月桂樹刺繍もゴールドで良い感じです。スプーンビル、ロングビルタイプのツバが長い仕様でバッチ付。良い感じのフェード感もあり、ヴィンテージらしい雰囲気が良いです。＿COLOR＿＿＿ネイビー＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中



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