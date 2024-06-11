Swingster☆USA製Stant企業刺繍レーシングメッシュキャップ 80s

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★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格より【200円引き】させて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい☆★おまとめ割おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい☆#古着屋ぽっぽ・キャップ-----------------●商品名SwingsterのUSA製Stant企業刺繍レーシングメッシュキャップ80sです！●ポイント魅力はなんといってもヴィンテージキャップでも人気のある前面のレーシングパーツメーカーStantの企業刺繍ロゴワッペンです！人気かつ希少なUSA製の確かな作り、軽量かつ程良い厚みで程良いハリと柔らかさのあるしっかりめの生地の6パネルでシルエットも良く、レッド×ホワイトで切り替わった人気のメッシュキャップデザイン、7段階にサイズ調整できるスナップバックやスナップバック裏に入ったブランドとUSA製の刻印もポイントです☆●状態こちらは一度洗濯してから出品しています！80年代相当のヴィンテージキャップなので、80年代相当のヴィンテージキャップなので、裏地の縁に少し汚れがありますが、表面には影響ありません！全体的には状態も良く、これからもたくさんお使い頂けます☆●コーディネート被り具合は程良い深さの珍しいキャップで、レーシングウェア・企業系の古着やアメカジスタイルがお好きの方にぴったりのアイテムです！男女問わず、オールシーズン通して活躍します(^^)-----------------●サイズ→FREEサイズ※スナップバック式で調整可能です！採寸も参考にしてみて下さい☆※トルソーによる着用イメージも掲載しておりますので、そちらも参考にしてみて下さい☆●カラー→レッド×ホワイト×イエロー※実際の色味は、1枚目の画像に近いです！●頭囲→およそ56〜61.5㎝ ツバの長さ→およそ6.7㎝ 深さ→程良い（浅め・やや浅め・程良い・やや深め・深めの5段階より）※トルソーの頭囲→およそ56㎝※スナップバック式なので、サイズは調整可能です！●購入後【24時間以内】に即発送致します！※トラブルを未然に防ぐため、ご購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい！カラー···レッド