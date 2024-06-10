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MCM 二つ折り財布
商品番号 P70953620542
商品名

MCM 二つ折り財布
ブランド名 エムシーエム
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MCM二つ折り財布カラー:グリーン×オレンジ付属品:箱.保存袋.ギャランティーカード2022.12木更津アウトレットにて購入しました。メイン財布ではなくサブ財布としての使用なのでこれと言った汚れや傷はないです。全体的な状態は良いと思います。あくまでも素人の自宅保管なので神経質な方・完璧を求められる方はご遠慮下さいませ。プロフィールをご覧頂けましたら幸いです。ご不明な点がありましたらコメント欄よりよろしくお願い致します。郵送事故の責任は負い兼ねますのでご了承ください。ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございますのでよろしくお願い致します。#MCM#エムシーエム#二つ折り財布#2つ折り財布
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