希少　新品タグ付 ショッパー付 20ss ヨウジヤマモト ニューエラ キャップ

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【ご注意】 こちらの\"偽物\"が、また大量に出回ってます。値札タグ付いてるのも、タグ自体が\"偽物\"です。お気をつけ下さい。━━━━━━━━━━━━━私は、タグ付き・ホログラム・灰色タグなど、細かく記載してますので、ご確認頂ければ「確実正規品」と証明できますので、ご安心してご購入下さい。こちらのキャップを【タグ付き新品未使用品】で、出品しているのは一切見受けられないです。かなり希少なレアなキャップになります。━━━━━━━━━━━━━購入元 THESHOPYOHJIYAMAMOTOカラー ブラック×シルバー素材 ウール コットンサイズ フリーサイズ 付属品ヨウジ×ニューエラの限定ショッパー状態 新品未使用/#タグ付き━━━━━━━━━━━━━昨年の、秋冬に新作で発売され、今では完売品で手に入らないです。ハイブランドの、ヨウジヤマモトは再販もされないので、探されてた方は是非この機会に購入ご検討下さい。気持ちが変わって予告なく出品を取り下げる場合もございますのでお早めにお願い致します。━━━━━━━━━━━━━※当方のプロフィールを確認お願いします、ご理解頂けた方のみご購入お願いします。※また「商品説明文章」無断転載・コピー・一部抜粋転載悪用などの迷惑行為はメルカリ規約違反に該当する為、お止め下さい。見かけた場合には、通報します。その際、アカウント利用停止または、再登録不可の強制退会と罰せられます。迷惑行為は、お止め下さい。#ヨウジヤマモト#ニューエラ#コラボキャップ#今田耕司#般若#芸能人多数着用#yohjiyamamoto#ヨウジヤマモト#ニューエラ#乃木坂46#白石麻衣#欅坂46#生田絵梨花#Alexandros#川上洋平#中島裕翔#キングアンドプリンス#岸優太#平野紫耀#永瀬廉#キャップ