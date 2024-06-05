ナイキ　エアモック　27

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商品詳細
ナイキ エアモック ウルトラ27センチ2017年ごろ購入しました。カラーはアイスグレーソールは白です。アッパーはスウェードで少し毛羽があります。ソールの減りはほぼありません。3回程着用しました。神経質な方ご遠慮ください。ncnrでよろしくお願いいたします。
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