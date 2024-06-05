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ナイキ　エアモック　27
商品番号 D93099719740
商品名

ナイキ　エアモック　27
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

ナイキ　エアモック　ウルトラ27センチ2017年ごろ購入しました。カラーはアイスグレーソールは白です。アッパーはスウェードで少し毛羽があります。ソールの減りはほぼありません。3回程着用しました。神経質な方ご遠慮ください。ncnrでよろしくお願いいたします。
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