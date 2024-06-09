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カルトラーレ　ハンモックウォレットコンパクト　クラシコ
商品番号 J18442277866
商品名

カルトラーレ　ハンモックウォレットコンパクト　クラシコ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用約1週間の新古品です^^定価20900円^-^色はダークグレイですがネイビーの様な色です！売る予定は無かったのですが一目惚れした財布が現れたので買い替えました笑箱は破棄した為、財布のみです。コンパクトでお洒落な財布なので、よろしくお願いします。財布形···三つ折りカラー···ブルー素材···本革
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