カルトラーレ　ハンモックウォレットコンパクト　クラシコ

使用約1週間の新古品です^^定価20900円^-^色はダークグレイですがネイビーの様な色です！売る予定は無かったのですが一目惚れした財布が現れたので買い替えました笑箱は破棄した為、財布のみです。コンパクトでお洒落な財布なので、よろしくお願いします。財布形···三つ折りカラー···ブルー素材···本革



本革三つ折り財布「ハンモックウォレットコンパクト クラシコ」



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