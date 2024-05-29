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新品未使用☆ボッテガヴェネタ☆長財布☆バイカラー
商品番号 Y46119398853
商品名

新品未使用☆ボッテガヴェネタ☆長財布☆バイカラー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 21,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品サイズ(約):縦11cm横19.5cmマチ2.5cm仕様:ラウンドファスナー開閉小銭入れ(ファスナー開閉)カード入れ×8札入れ×2ポケット×2素材:レザー(牛革)カラー＆品番:ダークネイビー114076V46514013(510643V46514013後継モデル)落ち着いた紺色で中はブラウンベージュのバイカラーです。頂き物ですが使用しないので新品未使用のまま出品します。定価82000円くらいのものです。保存袋にイニシャルが刻まれていたので更にお値下げしましたm(__)m箱無しでよろしければ500円割引します！よろしくお願いします☆
http://narcologia.ru/goods/reboot220336.html
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