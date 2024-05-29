ザリアルマッコイズbucoギャリソンベルトシングルピン

リアルマッコイズbucoギャリソンベルトですイレギュラー品で購入しました。ベルトループが、有りません。全体的にギスや剥がれが、有ります。写真にて確認お願いします。ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。サイズ 34インチ 全長 106センチ（金具含む） 幅 4.4センチ 厚み 4ミリピン先から最初の穴 96センチピン先から最後の穴 86センチリアルマッコイズその他色々出品しています。宜しければ、ご覧下さい。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。サイズ違い等による返品はご遠慮願います。中古品の為神経質な方はご遠慮ください。中古品のためクレーム等は受付ませんので、ご理解ある方のみのご購入をお願いいたしますtherealmccoy'sミリタリーアメカジワークアメカジアウトドアキャンプミリタリーUSAIRFORCEBUCOバイカーファッション素材···本革カラー···ブラウン



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