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ザリアルマッコイズbucoギャリソンベルトシングルピン
商品番号 G13779424846
商品名

ザリアルマッコイズbucoギャリソンベルトシングルピン
ブランド名 ザリアルマッコイズ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リアルマッコイズbucoギャリソンベルトですイレギュラー品で購入しました。ベルトループが、有りません。全体的にギスや剥がれが、有ります。写真にて確認お願いします。ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。サイズ　　　　34インチ　　　全長　　106センチ（金具含む）　　　幅　　　4.4センチ　　　厚み　　4ミリピン先から最初の穴　96センチピン先から最後の穴　86センチリアルマッコイズその他色々出品しています。宜しければ、ご覧下さい。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。サイズ違い等による返品はご遠慮願います。中古品の為神経質な方はご遠慮ください。中古品のためクレーム等は受付ませんので、ご理解ある方のみのご購入をお願いいたしますtherealmccoy'sミリタリーアメカジワークアメカジアウトドアキャンプミリタリーUSAIRFORCEBUCOバイカーファッション素材···本革カラー···ブラウン
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